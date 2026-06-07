कढ़ी, रायता, दही, छाछ- गर्मी में क्या है बेस्ट!

कड़ी पकौड़ा- दही और बेसन के मेल से बनने वाली ये डिश ठंडी तासीर की नहीं रह जाती. इसमें डलने वाले मसाले, तड़का और फ्राइड पकौड़े तासीर बदल देते हैं