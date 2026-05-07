गर्मियों में क्या खाएं और क्या नहीं?

जिन लोगों का गट सेंसिटिव होता है या गर्मी में पेट फूलने की समस्या होती है, उन्हें खान-पीन की आदतों में सावधानी बरतनी चाहिए
कई खाद्य पदार्थ- फल, सब्जी, मसाले, ड्राई फ्रूट्स और दालें गर्म तासीर के और डायजेशन के लिए हैवी होते हैं
इस सीजन में अदरक और लहसुन को कम से कम खाने में इस्तेमाल करें. इसकी जगह इलायची का सेवन कर सकते हैं
अजवाइन भी ड्रिंक्स या खाने में नुकसान कर सकता है, इसकी जगह जीरा या सौंफ गर्मी में फायदेमंद रहता है
छोले-राजमा पाचन के लिए भारी होते हैं, इसलिए गर्मी में जल्दी पचने वाली मूंग और मसूर की दालें खानी चाहिए
मक्का और बाजरे के आटे को भी अवॉइड करना चाहिए. गर्मी में जौ, ज्वार का चने का आटे की रोटी या अन्य व्यंजन खा सकते हैं
समोसा, पिज्जा, पकौड़े और फास्ट फूड से बचें, मसालेदार और तला हुआ खाना शरीर में गर्मी बढ़ाकर पाचन को धीमा कर देता है
चाय, कॉफी और अल्कोहल से भी डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसलिए नारियल पानी, नींबू पानी, बेल का शरबत, छाछ ले सकते हैं
जितना हो सके तरबूज, खरबूजा, संतरा, अंगूर और खीरा-ककड़ी खाएं. इससे पोषण और पानी दोनों की आपूर्ति होगी