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गर्मी में रोज पिएं ये 'मैजिक ड्रिंक', लू भी नहीं बिगाड़ पाएगी कुछ!
Preeti-rajput
Jun 03, 2026
Jun 03, 2026
Preeti-rajput
रोजाना Lemon पानी पीने से शरीर को विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, जिससे इम्युनिटी मजबूत हो सकती है.
यह पाचन को बेहतर करने और पेट को हल्का रखने में मदद कर सकता है.
कुछ लोगों में यह मेटाबॉलिज्म को थोड़ा तेज करके वजन कंट्रोल में सहायक होता है.
नींबू पानी त्वचा को अंदर से हाइड्रेट और ग्लोइंग बनाने में मदद कर सकता है.
लेकिन ज्यादा सेवन से दांतों के इनेमल को नुकसान और एसिडिटी की समस्या हो सकती है.
इससे वजन नियंत्रण में भी मदद मिल सकती है, लेकिन यह सिर्फ नींबू से नहीं, बल्कि एक्टिव लाइफस्टाइल से होता है.
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