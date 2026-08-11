कौन हैं सुकृति कक्कड़?

सुकृति कक्कड़ ने मीठीबाई कॉलेज से आर्ट्स की पढ़ाई की और बाद में आर.डी. नेशनल कॉलेज से बैचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) की पढ़ाई की. उनका बचपन संगीत के माहौल में बीता. उनकी मां ने लंबे समय तक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ली और दिल्ली के बाल भारती पब्लिक स्कूल में म्यूजिक टीचर के तौर पर भी काम किया.