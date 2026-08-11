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कौन हैं सुकृति कक्कड़?

Kamesh-dwivedi
Aug 11, 2026
Aug 11, 2026
Kamesh-dwivedi

सुकृति कक्कड़ ने मंगलवार को अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड शौमिक शेट्टी से सगाई कर ली. जानिए उनके बारे में.

सुकृति कक्कड़ का जन्म 8 मई 1995 को नई दिल्ली में हुआ था. वह एक भारतीय गायिका हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी आवाज से खास पहचान बनाई है.

सुकृति को फिल्म ‘बॉस’ (2013) के टाइटल सॉन्ग से लोकप्रियता मिली. इस गाने को मीट ब्रदर्स ने कंपोज किया था, जबकि इसमें यो यो हनी सिंह भी नजर आए थे.

सुकृति कक्कड़ ने मीठीबाई कॉलेज से आर्ट्स की पढ़ाई की और बाद में आर.डी. नेशनल कॉलेज से बैचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) की पढ़ाई की. उनका बचपन संगीत के माहौल में बीता. उनकी मां ने लंबे समय तक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ली और दिल्ली के बाल भारती पब्लिक स्कूल में म्यूजिक टीचर के तौर पर भी काम किया.

सुकृति को बॉलीवुड और पॉप गानों जैसे कपूर एंड संस के 'कर गई चुल्ल', 'पठान' के 'झूमे जो पठान; और दिल धड़कने दो के 'पहली बार' जैसे गानों के लिए जाना जाता है.

फिल्मी गानों के अलावा सुकृति कक्कड़ ने कई नॉन-फिल्मी गाने भी गाए हैं. उन्होंने अपनी जुड़वां बहन प्रकृति कक्कड़ के साथ मिलकर ‘माफ़ियां’, ‘केहंदी हां केहंदी ना’, ‘मजनू’ जैसे कई गाने गाए हैं

मंगलवार को, सुकृति और शौमिक ने इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट पोस्ट शेयर किया. एक तस्वीर में शौमिक घुटनों पर बैठे हैं, और सुकृति की उंगली में अंगूठी पहना रहे हैं, जबकि वह खुशी से मुस्कुरा रही हैं.

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