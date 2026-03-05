गर्मियों में शरीर को ठंडा रखता है गन्ने का रस, जानें क्यों है यह इतना फायदेमंद

पसीने के कारण शरीर से पानी और जरूरी मिनरल्स निकल जाते हैं. गन्ने के रस में मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं.