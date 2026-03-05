✕
गर्मियों में शरीर को ठंडा रखता है गन्ने का रस, जानें क्यों है यह इतना फायदेमंद
Ranjana-sharma
Mar 05, 2026
Ranjana-sharma
गर्मियों में गन्ने का रस सिर्फ ताजगी देने वाला पेय नहीं है, बल्कि यह सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है.
गर्मियों का हेल्दी ड्रिंक है गन्ने का रस
गन्ने के
रस में नेचुरल शुगर भरपूर मात्रा में
होती है. धूप से आने के बाद इसका सेवन करने से शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है और थकान जल्दी दूर होती है.
तुरंत देता है एनर्जी
गर्मी के मौसम में लू लगने का खतरा ज्यादा रहता है. गन्ने का रस शरीर को ठंडक देता है और गर्मी के असर को कम करने में मदद करता है.
लू से बचाने में मददगार
पसीने के कारण शरीर से पानी और जरूरी मिनरल्स निकल जाते हैं. गन्ने के रस में मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं.
शरीर को रखता है हाइड्रेटेड
गन्ने का रस एक बेहतरीन पाचन टॉनिक माना जाता है. इसमें मौजूद पोटेशियम पेट के pH स्तर को संतुलित रखता है.
पाचन तंत्र को बनाता है मजबूत
नियमित रूप से गन्ने का रस पीने से कब्ज जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है.
कब्ज से दिलाता है राहत
