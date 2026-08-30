जब सुभाष घई और सलमान खान की हुई लड़ाई

अगली सुबह सुभाष घई को सलमान खान के पिता और मशहूर लेखक सलीम खान का फोन आया. सलीम खान ने बेटे को डांटने के बाद सलमान को सुभाष घई के घर जाकर माफी मांगने के लिए कहा.