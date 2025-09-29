✕
Sep 29, 2025
Komal-singh
आलू का टेस्टी सैंडविच बनाए झटपट
सैंडविच बच्चों के टिफिन के लिए भी एकदम सही है और बड़ों की चाय के साथ भी खूब जमता है.
साथ ही इसे बनाने में ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती, जो इसे हर घर की पसंद बना देती है.
आलू सैंडविच की सबसे खास बात इसका भरावन है. उबले हुए आलू को अच्छे से मैश करके उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्का गरम मसाला और ताज़ा हरा धनिया डाला जाता है.
इस मिश्रण में स्वाद का अनोखा संतुलन होता है, आलू की नरमी और मसालों का तीखापन इसे बेहद टेस्टी बनाते हैं.
सैंडविच में ब्रेड का कुरकुरापन इसका स्वाद कई गुना बढ़ा देता है.
तवे या सैंडविच मेकर पर हल्का सा मक्खन लगाकर ब्रेड को सेकने से सुनहरी और करारी परत बनती है.
जब आप इसे काटकर खाते हैं तो हर बाइट में कुरकुरे ब्रेड और मसालेदार आलू की स्वादिष्ट जोड़ी मिलती है.
यह क्रंच बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और बड़े भी इसे बार-बार खाने से खुद को रोक नहीं पाते.
