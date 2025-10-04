अब तैयार किया हुआ आलू या वेजिटेबल मिश्रण रोटी के बीच में रखें और रोल कर दें.रोल को फॉयल में लपेटें, बीच से काटें और गरमागरम मुंबई-स्टाइल फ्रैंकी का मज़ा लें!