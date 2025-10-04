✕
Oct 04, 2025
Komal-singh
आसान स्टेप्स में मुंबई स्टाइल फ्रैंकी बनाने की रेसिपी
अगर आपको भी स्ट्रीट फूड पसंद है, तो ये मुंबई स्टाइल फ्रैंकी जरूर ट्राय करें.
बाहर जैसी स्वादिष्ट, मसालेदार और खुशबूदार फ्रैंकी आप आसानी से घर पर बना सकते हैं.
बस कुछ बेसिक चीजें, थोड़ा सा समय और ढेर सारा प्यार और तैयार है.
एक बाउल में गेहूं का आटा और थोड़ा मैदा मिलाएँ. नमक और थोड़ा तेल डालकर मुलायम आटा गूंध लें.
उबले आलू, प्याज, शिमला मिर्च, थोड़ा चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और नींबू रस डालकर मसालेदार मिश्रण तैयार करें.
छोटे-छोटे लोई बनाकर पतली रोटियाँ बेलें और दोनों तरफ से हल्की सुनहरी सेक लें.चाहें तो रोटी पर फेंटा हुआ अंडा फैलाकर फ्रैंकी को स्ट्रीट-स्टाइल टच दें.
हरी धनिया, पुदीना, नींबू और थोड़ी हरी मिर्च से स्वादिष्ट हरी चटनी बनाएं.ताज़ी रोटी पर हरी चटनी और थोड़ा टोमैटो सॉस फैलाएँ.
अब तैयार किया हुआ आलू या वेजिटेबल मिश्रण रोटी के बीच में रखें और रोल कर दें.रोल को फॉयल में लपेटें, बीच से काटें और गरमागरम मुंबई-स्टाइल फ्रैंकी का मज़ा लें!
