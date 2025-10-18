✕
Oct 18, 2025
Anshika-thakur
जानें सोना कहां से आया और इंसानों ने कैसे समझी इसकी असली कीमत?
\
सोना धरती पर नहीं बना, बल्कि ये अंतरिक्ष में जब तारे फटे या टकराए, तब बना था
\
लगभग 4 अरब साल पहले, सोना धरती पर उल्कापिंडों के साथ गिरा था
\
सोना एक कीमती धातु है, जो खराब नहीं होती और हमेशा चमकदार बनी रहती है
\
सुपरनोवा धमाके ब्रह्मांड में सोने जैसी भारी धातुएं बनाने का सबसे बड़ा कारण हैं
\
भूकंप के दौरान, पानी में घुले खनिज चट्टान पर सोने की परत बना देते हैं
\
इतिहास में अब तक करीब 2.44 लाख टन सोना धरती से निकाला है
\
सोने का वजन ज्यादा होता है पर इसका आकार छोटा होता है
\
धरती पर जितना भी सोना है, उसे इकट्ठा करने पर एक 70 फीट का बड़ा बॉक्स जैसा आकार बन जाएगा
\
सोना अपनी चमक, मजबूत होने और कम मिलने के कारण इंसानों के लिए शक्ति, अमीरी और मोहब्बत का प्रतीक बन गया है
