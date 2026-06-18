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ऐसे स्टोर करें अचार, सालों-साल नहीं होंगे खराब
Shivangi-shukla
Jun 18, 2026
Jun 18, 2026
Shivangi-shukla
अचार को स्टोर करने के लिए हमेशा साफ, सूखे और एयरटाइट कांच या चीनी मिट्टी के जार का ही प्रयोग करें.
अचार निकालने के लिए हमेशा साफ और बिल्कुल सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें.
अचार के जार को नमी से दूर किसी सूखी और ठंडी जगह पर ही रखें
अचार के जार को महीने में एक-दो बार कुछ घंटों के लिए धूप में ज़रूर रखें
अचार हमेशा तेल में अच्छी तरह डूबा रहना चाहिए.
तेल कम होने पर सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करके (धुआं निकलने तक) ठंडा करें और फिर अचार के ऊपर डालें.
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