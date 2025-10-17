✕
Oct 17, 2025
Anuradha-kashyap
रोज़ नहीं, इतने दिनों में करें शैंपू – बाल बनेंगे नेचुरली शाइनी
हर किसी के बालों का प्रकार अलग होता है, अगर आपके बाल ऑयली हैं, तो आपको ज़्यादा बार शैंपू करना पड़ सकता है.
जिनके बाल जल्दी चिपचिपे हो जाते हैं, उन्हें हफ्ते में 3-4 बार शैंपू करना चाहिए
अगर आपके बाल रूखे या डैमेज्ड हैं, तो हफ्ते में 2 बार शैंपू करें, इससे नेचुरल ऑयल बना रहेगा और बाल मॉइस्चराइज्ड रहेंगे.
नॉर्मल बालों वालों के लिए हफ्ते में 2-3 बार शैंपू करना सबसे बेहतर है, इससे बाल साफ भी रहेंगे और उनकी नैचुरल शाइन भी बनी रहेगी.
हमेशा अपने बालों के टाइप के हिसाब से माइल्ड शैंपू चुनें, हार्श केमिकल वाले शैंपू से बालों की जड़ें कमजोर हो सकती हैं.
हमेशा अपने बालों के टाइप के हिसाब से माइल्ड शैंपू चुनें, हार्श केमिकल वाले शैंपू से बालों की जड़ें कमजोर हो सकती हैं.
आपके बालों की जरूरत के हिसाब से शैंपू की फ्रीक्वेंसी तय करें, सही रूटीन से बाल रहेंगे हेल्दी, शाइनी और मजबूत.
Read More
मटके-सा फूला पेट जाएगा पिचक! बस करें ये 7 काम
इम्यूनिटी के लिए वरदान से कम नही आंवला का मुरब्बा, नोट कर लें बनाने की आसान विधि!
रोज़ नहीं, इतने दिनों में करें शैंपू – बाल बनेंगे नेचुरली शाइनी
इस दिवाली स्नैक्स में बनाएं कुछ खास, स्पेशल रेसिपी से झटपट तैयार करें काजू नमकीन!