Oct 16, 2025
Anuradha-kashyap
तंदूर न होने पर भी घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा नान
नान बनाने के लिए आटा, दही, बेकिंग पाउडर, चीनी, नमक और घी तैयार रखें, यह बेसिक सामग्री आपके नान को मुलायम और स्वादिष्ट बनाएगी.
एक बड़े बर्तन में आटा, दही और घी डालकर अच्छी तरह से गूँथे, 5–7 मिनट तक गूँथने से आटा नरम और लचीला बनता है.
गूँथा हुआ आटा ढककर 1–2 घंटे के लिए रखें, इस समय में आटा फूल जाएगा और नान बनाने के लिए तैयार हो जाएगा
फूले हुए आटे को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट लें, रोलिंग के लिए आटे की छोटी लोई बनाएं
लोई को हल्के हाथ से बेलन से बेलें ज्यादा मोटा न रखें और ज्यादा पतला भी न करें, मीडियम आकार का नान सबसे अच्छा रहेगा
एक नॉन-स्टिक तवा या कड़ाही को मध्यम आंच पर गर्म करें, तवा अच्छे से गर्म होने पर नान सही तरह से पकता है
बेली हुई नान को तवे पर डालें, ऊपर से हल्का दबाएं और जब सतह पर बुलबुले दिखें, तब पलट दें और दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेकें
सेकने के बाद नान पर घी या मक्खन लगाएं, इससे नान मुलायम और स्वादिष्ट बन जाता है
तैयार नान को दाल, सब्जी या करी के साथ परोसें, घर में बिना तंदूर के बना यह नान रेस्टोरेंट वाला स्वाद देगा।
