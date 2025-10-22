✕
Oct 22, 2025
Anuradha-kashyap
Makki Ki Roti अब कभी नहीं टूटेगी, ये आसान टिप्स आजमाएं!
Makki ka atta हमेशा ताजा और अच्छे quality वाला चुनें, पुराना या नमी वाला आटा जल्दी टूट जाता है. ताजगी से रोटी मुलायम और टिकाऊ बनती है.
आटे में धीरे-धीरे पानी डालें ज्यादा या कम पानी से आटा टूट सकता है, मुलायम, लेकिन ज्यादा चिपकने वाला ना हो, ऐसा आटा तैयार करें.
Makki का आटा थोड़ा सख्त होता है, इसे 2-3 मिनट अच्छे से गूंधें ताकि रोटी बेलते समय टूटे नहीं और शेप सही रहे.
Makki का आटा थोड़ा सख्त होता है, इसे 2-3 मिनट अच्छे से गूंधें ताकि रोटी बेलते समय टूटे नहीं और शेप सही रहे.
Makki Ki Roti अक्सर बेलन से टूटती है, इसे हाथ से दबाकर गोल आकार दें हल्का दबाव रखें, रोटी टूटने का डर कम हो जाएगा.
तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए ठंडा तवा रोटी जल्दी चिपकाता है और टूट जाती है, गरम तवे पर धीरे-धीरे रोटी सेंकें
रोटी पलटते समय बहुत जोर न लगाएं, धीरे-धीरे पलटे टूटने से बचाने के लिए spatula या हाथ की मदद लें.
रोटी सेंकने के बाद तुरंत परोसें ज्यादा देर तक रखने पर यह कड़क हो जाती है और टूटने का डर बढ़ता है, मक्खन या घी से सर्व करें.
Read More
Makki Ki Roti अब कभी नहीं टूटेगी, ये आसान टिप्स आजमाएं!
इन 8 लोगों को माचा टी पीना पड़ सकता है महंगा!
सेक्स के समय भटक जाता है ध्यान? 6 टिप्स करेंगे मदद
बोरिंग खाना बन जाएगा झन्नाटेदार, इस रेसिपी से बनाएं भिंडी का आचार