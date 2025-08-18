मखाना, जिसे लोग फॉक्स नट या कमल गट्टा भी कहते हैं, हमारी रसोई का ऐसा हल्का-फुल्का स्नैक है जो स्वाद के साथ-साथ सेहत से भी भरा हुआ है।
मखाने में कैलोरी बहुत कम और प्रोटीन व फाइबर अच्छा-खासा होता है। ये पेट को लंबे समय तक भरा रखता है
इसमें मैग्नीशियम और पोटैशियम मौजूद होते हैं, जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखते हैं और दिल को मजबूत बनाते हैं।
मखाने में मौजूद झुर्रियों को कम करने में मदद करते हैं और स्किन को नैचुरल ग्लो देते हैं।
मखाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, यानी ये ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाता।
मखाने में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देता है और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी से बचाता है।
अगर आपको नींद नहीं आती या स्ट्रेस ज्यादा हैतो रात को थोड़े से भुने मखाने खाने से रिलैक्सेशन महसूस होता है।
मखाना हमारी बॉडी के लिए बेहद फायदेमंद होता है, इसलिए हमें इसे रोजाना अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए