Gym के बिना Hit-Fit रहने का सीक्रेट मंत्र!

खाली बैठे फोन चलाने के बजाए आप बॉडी के लिए पुशिंग और पुलिंग मूव्स, पैरों के अगले हिस्से के लिए स्क्वॉट्स और पिछले हिस्से के लिए डेडलिफ्ट कर सकते हैं