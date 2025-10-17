✕
Oct 17, 2025
Komal-singh
आंवले को अपने खानें में शामिल करने के 5 कारण
आंवला या भारतीय नीलबदरी, एक छोटा फल है लेकिन इससे मिलने वाले फायदे बहुत बड़े हैं.
आयुर्वेद में इसे स्वास्थ्य और सुंदरता दोनों के लिए वरदान माना जाता है.
रोजाना आंवला खाने से शरीर को पोषण मिलता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कई गंभीर बीमारियों से बचाव होता है.
तो चलिए जानते हैं क्यों आपको अपने आहार में आंवला शामिल करना चाहिए
आंवला विटामिन C का बहुत अच्छा स्रोत है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है.
आंवला फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन तंत्र को सही बनाए रखता है. इससे कब्ज की समस्या कम होती है और भोजन अच्छे से पचता है.
आंवले में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन मौजूद होते हैं, जो बालों को मजबूत बनाते हैं और त्वचा को निखारते हैं.
आंवला खून में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है और हृदय से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करता है.
