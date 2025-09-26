✕
Sep 26, 2025
Anuradha-kashyap
दिनभर अंडरआर्म्स पर परफ्यूम छिड़कती हैं? जानें क्या है सही तरीका
परफ्यूम लगाने का सबसे अच्छा समय नहाने के बाद होता है, साफ और फ्रेश स्किन पर खुशबू लंबे समय तक टिकती है और आपकी त्वचा भी सुरक्षित रहती है.
सेंसिटिव स्किन वालों को हल्का और अल्कोहल-फ्री परफ्यूम इस्तेमाल करना चाहिए, इससे त्वचा में जलन या रैशेज नहीं होंगे .
ज्यादा परफ्यूम छिड़कने से खुशबू तेज़ हो सकती है और स्किन पर जलन या एलर्जी भी हो सकती है.
परफ्यूम को सीधे त्वचा पर न डालें, 10–15 सेंटीमीटर की दूरी से छिड़कने से खुशबू अच्छे से फैलती है और त्वचा सुरक्षित रहती है.
सीधे कपड़ों पर परफ्यूम लगाने से दाग पड़ सकते हैं, इसे सिर्फ साफ और सूखी त्वचा पर ही लगाएं.
बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू वाले परफ्यूम अंडरआर्म्स पर सही नहीं रहते, हल्के और फ्रेश फ्रेगरेंस चुनें.
दिन में कई बार छिड़कने की जरूरत नहीं है, सही तरीके से एक या दो बार लगाना बहुत होता है.
