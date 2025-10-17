Inkhabar Hindi News
Oct 17, 2025
Karishma-upadhyay

शहर की भीड़भाड़ से दूर, हिमाचल के इस खूबसूरत जगह पर बिताए कुछ पल, भूल जाएंगे सारे गम!

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग शहर की भीड़भाड़ से दूर, कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं.

ऐस में अगर आप भी अपनी रोजमर्रा जिंदगी से परेशान हो चूकें हैं और अब कहीं पहाड़ों में जाकर शांति पाना चाहते हैं.

तो आइए आज हम आपको हिमाचल के एक ऐसे खूबसूरत हिल स्टेशन के बारे में बताते हैं, जहां आप सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं.

दरअसल हम बात कर रहे हैं हिमाचल की गोद में बसा हुआ एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन कल्पा की.

जिसके चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं, साथ ही इस खूबसूरत हिल स्टेशन कल्पा की पहचान सेब के बागान हैं.

बता दें कि कल्पा, किन्नौर जिले में स्थित एक शांत और बेहद सुन्दर हिल स्टेशन है.

यहां से किन्नौर कैलाश पर्वत का दृश्य मन को मंत्रमुग्ध कर देता है, साथ ही यहां की हवा बेहद शुद्ध है.

ऐसे में ट्रेकिंग और नेचर वॉक के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है, जहां कुछ पल बिताने से सारी टेंशन गायब हो जाती है.

बता दें कि सर्दियों में कल्पा बर्फ की चादर ओढ़ लेती है, जो इसे और भी जादुई बना देती है.

