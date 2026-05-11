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ऐसे बिताएं बड़े मंगलवार का दिन, खुश हो जाएंगे बजरंगबली!
Deepika-pandey
May 11, 2026
May 11, 2026
Deepika-pandey
बड़े मंगलवार को सुबह उठकर स्नानादि से निवृत्त हों.
इसके बाद हनुमान जी के सामने दीप जलाकर पूजा या व्रत करें.
हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी को लाल फूल, सिंदूर, चमेली का तेल और नारियल तेल चढ़ाएं.
इसके बाद हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करें.
ॐ हनुमते नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.
भूखे लोगों को भोजन कराएं और प्यासे लोगों को पानी पिलाएं.
इस दिन बंदरों को गुड़-चना या केला खिलाएं.
शाम को हनुमान जी की पूजा और आरती करें.
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