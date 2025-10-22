✕
Oct 22, 2025
Karishma-upadhyay
ब्रेकफास्ट में जल्दी से बनाएं सूजी बेसन चीला, नोट कर लें स्पेशल रेसिपी!
अगर आप भी ब्रेकफास्ट में सूजी चीला या बेसन चीला बना-बनाकर बोर हो चुकी है और अब कुछ अलग बनाने का सोच रही हैं.
तो आइए आज हम आपको ब्रेकफास्ट में जल्दी से बनाने के लिए सूजी बेसन चीला की स्पेशल रेसिपी बताते हैं.
इसे बनाने के लिए आपको चाहिए सूजी, बेसन, दही, प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और धनिया पत्ती.
साथ ही आपको नमक, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, गाजर, शिमला मिर्च, पानी और तेल भी चाहिए.
सूजी बेसन चीला बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में सूजी, बेसन, दही, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, गाजर और शिमला मिर्च डालें.
अब इसमें नमक, हल्दी, गरम मसाला और पानी डालकर चीला का घोल तैयार करें और इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख दें.
फिर तवा गर्म करके थोड़ा तेल लगाएं और बैटर को तवे पर डालकर गोल आकार में फैला दें.
इसे मध्यम आंच पर दोनों तरफ से अच्छे से पका लें, लीजिए तैयार है आपका सूजी बेसन चीला.
अब सूजी बेसन चीला को हरी चटनी, टमाटर सॉस, दही या पुदीना-धनिया की चटनी के साथ सर्व करें और ब्रेकफास्ट में इसका मजा लें.
