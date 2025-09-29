✕
Sep 29, 2025
Karishma-upadhyay
अब घर बैठे उठाएं पहाड़ों वाली मैगी का मजा, नोट कर लें स्पेशल रेसिपी!
पहाड़ों वाली मैगी खाना तो हर किसी को पसंद है, लेकिन पहाड़ों वाली स्वाद हर जगह नहीं मिलता है.
ऐसे में अगर आपको भी पहाड़ों वाली मैगी खाने का मन कर रहा है और इसे घर पर बनाने का सोच रहे हैं.
तो आइए आज हम आपको पहाड़ों वाली मैगी घर पर बनाने के लिए स्पेशल रेसिपी बताते हैं.
पहाड़ों वाली मैगी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में बटर या देसी घी लें.
अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च डालकर भून लें.
फिर इसमें खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ाने के लिए अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें.
इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी, मैगी मसाला और पानी डालकर उबाल आने दें.
अंत में इसमें मैगी नूडल्स डालकर अच्छे से मिलाएं और ढक कर कुछ देर पकाएं.
पकने के बाद ऊपर से हरा धनिया और नींबू का रस डालकर घर पर गरमागरम पहाड़ों वाली मैगी का मजा लें.
