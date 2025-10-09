✕
Oct 09, 2025
Karishma-upadhyay
भूल जाएंगे महंगे से महंगे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट का टेस्ट, बस इस स्पेशल रेसिपी से बनाएं मसाला डोसा!
आपने देखा होगी ही लोग साउथ इंडियन रेस्टोरेंट जाकर मसाला डोसा खाना बेहद पसंद करते हैं.
ऐसे में अगर आपको भी साउथ इंडियन स्टाइल मसाला डोसा खाने का मन है, तो इस स्पेशल रेसिपी से तुरंत बना लीजिए.
मसाला डोसा बनाने के लिए सबसे पहले चावल, उड़द दाल, मेथी दाना और पोहा को 6 से 8 घंटे भिगोकर रख दें.
इसके बाद सभी चीजें पीसकर गाढ़ा बैटर बनाएं, साथ ही नमक मिलाकर 8 घंटे खमीर लगने दें.
अब स्टफिंग के लिए उबले आलू मैश करें, साथ ही प्याज, हरी मिर्च, अदरक और करी पत्ता काटकर कड़ाही में तेल गरम करें.
फिर इसमें सरसों, चना दाल, उड़द दाल, करी पत्ता और प्याज भूनकर हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, अमचूर पाउडर और मैश किए आलू मिलाएं.
अब नींबू रस और हरा धनिया डालकर स्टफिंग तैयार करें, साथ ही तवा गरम करके थोड़ा तेल लगाएं और बैटर फैलाकर पतला डोसा बनाएं.
फिर किनारों पर तेल या घी डालें और जब ये ब्राउन हो जाए तो स्टफिंग बीच में रखकर डोसे को फोल्ड करें.
लीजिए तैयार है आपका क्रिस्पी, मसालेदार और साउथ इंडियन स्टाइल डोसा, अब इसे नारियल चटनी या सांभर के साथ परोसें.
