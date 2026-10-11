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सौंदस मौफकीर ने बीच पर दिखाया ग्लैमरस लुक
Shristi-s
Oct 11, 2026
Oct 11, 2026
Shristi-s
सौंदस मौफकीर ने बीच पर दिखाया ग्लैमरस लुक
सौंदस मौफकीर सफेद और नीली बिकिनी में बीच पर चिल करती नजर आ रही हैं. उनका सन-किस्ड लुक और कॉन्फिडेंट अंदाज उनकी फोटोज को खास बनाता है.
एक फोटो में, सौंदस मौफकीर समुद्र के पानी में लेटे हुए पोज देती नजर आ रही हैं. लहरों और उनके स्टाइलिश स्टाइल का कॉम्बिनेशन काफी आकर्षक है.
गीले बालों और चेहरे पर रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ, सौंदस मौफकीर का बीच लुक और भी ग्लैमरस लग रहा था. इस फोटो ने फैंस को क्रेजी कर दिया.
सौंदस मौफकीर ने बीच पर खड़े होकर अपना फिटनेस लुक दिखाया. उनके कॉन्फिडेंस ने फोटो की खूबसूरती को और बढ़ा दिया.
एक फोटो में, सौंदस मौफकीर एक पेड़ के पास लेटी हुई और कैमरे के लिए पोज देती हुई नजर आ रही हैं. उनका पोज दूसरी फोटो से थोड़ा अलग और काफी स्टाइलिश है.
जैसे ही फोटो सामने आईं, फैंस ने कमेंट सेक्शन में सौंदस मौफकीर की तारीफ करना शुरू कर दिया. कुछ ने उन्हें फायर कहा, तो कुछ ने उन्हें वॉटर बेबी कहा.
सौंदस मौफकीर का ग्लैमरस स्टाइल उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है. उनके बीच लुक से लेकर उनके कॉन्फिडेंस तक, हर फोटो सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है.
सौंदस मौफकीर 2022 में MTV रोडीज में नजर आईं. इसके बाद, उन्होंने MTV स्प्लिट्सविला X4 में हिस्सा लिया और शो की विनर बनीं.
सौंदस ने खतरों के खिलाड़ी में भी अपना जलवा दिखाया. वह खतरों के खिलाड़ी 13 का हिस्सा थीं. उन्होंने रियलिटी शो के ज़रिए दर्शकों के बीच एक खास पहचान बनाई.
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