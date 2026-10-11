सौंदस मौफकीर ने बीच पर दिखाया ग्लैमरस लुक

एक फोटो में, सौंदस मौफकीर एक पेड़ के पास लेटी हुई और कैमरे के लिए पोज देती हुई नजर आ रही हैं. उनका पोज दूसरी फोटो से थोड़ा अलग और काफी स्टाइलिश है.