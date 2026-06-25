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सोनाक्षी सिन्हा ने रोमांटिक अंदाज में मनाई एनिवर्सरी
Sohail-rahman
Jun 25, 2026
Jun 25, 2026
Sohail-rahman
सोनाक्षी सिन्हा ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें साझा की है.
जिसमें लिखे कैप्शन से पता चलता है कि वो अपना दूसरा एनिवर्सरी मना रही हैं.
सोनाक्षी सिन्हा ने 23 जून 2024 को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल संग धर्म की दीवार तोड़ शादी रचाई थी.
शादी से पहले दोनों करीब सात साल तक रिलेशनशिप में रहे थे.
अब इस कपल की शादी को दो साल पूरे हो चुके हैं.
उन्होंने अपनी दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी बेहद रोमांटिक अंदाज में सेलिब्रेट की है.
ये दोनों अपनी वेडिंग एनिवर्सरी थाईलैंड में बेहद खास अंदाज में मना रहे हैं.
जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं.
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