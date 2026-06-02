सोनाक्षी सिन्हा के विवाद

अभिनेत्री ने एक बार कहा, कभी कभी तैयार होने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है कि जानबूझकर घर जाके भंगी बनके चली जाउंगी. इसकी वजह से वाल्मिकी समुदाय ने उन्हें खूब खरीखोटी सुनाई और नाराजगी जाहिर की थी.