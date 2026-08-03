सोहेल खान ने सीमा सजदेह से तलाक के बाद पहली बार खोले दिली राज़

सोहेल खान और सीमा सजदेह की ने 1998 में अपने परिवार की मर्ज़ी के खिलाफ़ भागकर शादी कर ली. पहले उन्होंने आर्य समाज के रीति-रिवाज़ों से शादी की और बाद में निकाह किया.