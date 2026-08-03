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सोहेल खान ने सीमा सजदेह से तलाक के बाद पहली बार खोले दिली राज़
Shristi-s
Aug 03, 2026
Aug 03, 2026
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सोहेल खान ने सीमा सजदेह से तलाक के बाद पहली बार खोले दिली राज़
सीमा सजदेह ने रियलिटी शो अलायंस में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री की थी. सोहेल और सीमा शो में आमने-सामने आए और अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की.
शो में आए सलमान खान ने अपने भाई सोहेल का खुलकर सपोर्ट किया. उन्होंने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की और कई मुश्किलों को चुपचाप झेला.
सोहेल खान ने कहा कि उनके रिश्ते में किसी भी कमी या गलती की ज़िम्मेदारी वह लेते हैं. उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हुई.
सोहेल ने बताया कि उस समय उनका काम ठीक नहीं चल रहा था इस स्ट्रेस ने उनके बिहेवियर पर असर डाला और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे करीबी इंसान को खो दिया.
सोहेल ने कहा कि भले ही वे अब पति-पत्नी नहीं हैं, लेकिन सीमा उनके दो बेटों की मां हैं, और वह हमेशा उनकी इज़्ज़त करेंगे.
सीमा सजदेह ने कहा कि उनका छोटा बेटा योहान शो में उन्हें सपोर्ट कर रहा है, जबकि उनका बड़ा बेटा निरवान चाहता है कि उसके पिता सोहेल खान यह कॉम्पिटिशन जीतें.
सोहेल खान और सीमा सजदेह की ने 1998 में अपने परिवार की मर्ज़ी के खिलाफ़ भागकर शादी कर ली. पहले उन्होंने आर्य समाज के रीति-रिवाज़ों से शादी की और बाद में निकाह किया.
लगभग 24 साल साथ रहने के बाद, कपल ने 2022 में अलग होने का फ़ैसला किया. हालांकि, उनके तलाक़ से उनके रिश्ते में कोई खटास नहीं आई.
लगभग 24 साल साथ रहने के बाद, कपल ने 2022 में अलग होने का फ़ैसला किया. हालांकि, उनके तलाक़ से उनके रिश्ते में कोई खटास नहीं आई.
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