सोहा अली खान के करियर पर एक नजर

सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान की. आज 4 अक्टूबर को सोहा अली अपना 48वां जन्मदिन मना रही हैं. जानिए उनके करियर के बारे में.
सोहा अली खान पटौदी परिवार से ताल्लुक रखती हैं. वह पूर्व क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी और अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की बेटी हैं. उनके भाई सैफ अली खान और बहन सबा अली खान हैं. सोहा, सारा अली खान की बुआ और करीना कपूर खान की ननद हैं.
सोहा अली खान ने दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल से पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड के बैलिओल कॉलेज से मॉडर्न हिस्ट्री और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स किया.
बहुत कम लोग जानते हैं कि सोहा अली खान बॉलीवुड में आने से पहले एक बैंक में काम करती थीं. वह कभी फोर्ड फाउंडेशन और सिटीबैंक में एम्प्लॉई थीं.
सोहा अली खान की मुलाकात कुणाल खेमू से 2009 में फिल्म ढूंढते रह जाओगे के सेट पर हुई थी. बाद में फिल्म 99 की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए और प्यार हो गया. लगभग पांच साल तक डेटिंग करने के बाद, सोहा अली खान और कुणाल खेमू ने 2014 में पेरिस में सगाई कर ली.
सोहा अली खान को रंग दे बसंती में निभाए अपने किरदार के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जिसे अक्सर उनकी डेब्यू फिल्म समझ लिया जाता है. हालांकि, उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत बंगाली पीरियड ड्रामा इति श्रीकांता से की थी.
इसके बाद उन्होंने शाहिद कपूर के साथ दिल मांगे मोर से बॉलीवुड में डेब्यू किया.
एक्टिंग के अलावा सोहा अली खान ने स्टार प्लस के 'खेलो जीतो जियो' और डिस्कवरी चैनल के 'स्पेल बी-इंडिया स्पेल्स' सहित कई शोज़ को होस्ट किया है.