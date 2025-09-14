कपड़े उतार मचाई हाय-तौबा, सोफिया की Bikini Photos वायरल

Prachi Tandon

14 Sep 2025 08:00 PM

inKhabar.com

सोफिया अंसारी ने इस फोटो में बाथटब में बैठ अपने हुस्न का दीदार कराया है.

बाथ टब में दिया सेक्सी पोज

सोफिया अंसारी अक्सर ही बोल्ड और सुपर सेक्सी लुक्स में फोटोज शेयर करती हैं.

सोफिया का बोल्ड लुक

इस फोटो में सोफिया अंसारी बिकिनी पहन बोल्ड पोज दे रही हैं. 

बिकिनी में कातिलाना अंदाज

सोफिया अंसारी के बोल्ड और सुपर सेक्सी फोटोज के फैंस दीवाने हैं. 

फैंस हैं दीवाने

सोफिया अंसारी अपने सारे कपड़े उतार कैमरे के सामने आने से भी झिझकती नहीं हैं. 

कपड़े उतार देती हैं पोज

सोफिया अंसारी इस फोटो में लेपर्ड प्रिंट वाली बिकिनी पहन मिरर सेल्फी लेती दिख रही हैं.

लेपर्ड प्रिंट में लगीं बवाल

ब्लैक और रेड बिकिनी में एक्ट्रेस के लुक के लिए तो शब्द ही नहीं हैं. लेकिन, इस फोटो में लुक के साथ एक्ट्रेस का टैटू भी देखने को मिल रहा है.

टैटू किया फ्लॉन्ट

सोफिया ने रेड कलर की बिकिनी में भी अपना सुपर सेक्सी लुक सोशल मीडिया पर दिखाया है. 

रेड बिकिनी में लगीं कहर

सोफिया अंसारी अपनी बोल्ड और सेक्सी लुक के लिए इंटरनेट पर खूब ट्रोल होती हैं. लेकिन, इसके बावजूद वह अपनी नई तस्वीरें शेयर करती हैं.

खूब होती हैं ट्रोल