✕
Oct 04, 2025
Prachi-tandon
हसीना की बाथरूम फोटोज हुईं लीक, हर एक में नजर आया Erotic अवतार
बोल्ड अवतार के लिए पहचानी जाने वालीं सोफिया अंसारी की बाथरूम से नहाते हुए फोटो इंटरनेट पर वायरल हो रही है.
नहाते हुए फोटो लीक
इस तस्वीर में सोफिया अंसारी ने सिर्फ बदन को टॉवल से ढका है और वह मिरर सेल्फी लेती दिख रही हैं.
बदन पर सिर्फ टॉवल
सोफिया इस फोटो में बदन पर टॉवल लपेटे स्टीम बाथ लेती दिख रही हैं.
बाथरूम फोटो लीक
सोफिया बाथटब में बैठी नजर आ रही हैं और उन्होंने अपना बदन साबुन की झाग से ढका है.
झाग से ढका बदन
सोफिया की टॉवल फोटोज सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर वायरल हैं.
टॉवल फोटोज
इस मिरर सेल्फी में सोफिया शीशे के सामने टॉवल लपेटे साइड पोज देती दिख रही हैं.
मिरर सेल्फी
सोफिया अंसारी के इंस्टाग्राम पर बिकिनी फोटोज का भंडार लगा हुआ है.
बिकिनी लुक
इस फोटो में सोफिया अपने टॉप का स्ट्रैप गिराकर पोज करती दिख रही हैं.
बोल्ड पोज
सोफिया अंसारी इंस्टाग्राम पर खूब एक्टिव रहती हैं और अपनी बोल्ड फोटोज-वीडियो शेयर करती हैं.
इंस्टा पर एक्टिव
Read More
चुकंदर से बनाएं अपने होंठों के लिए नेचुरल लिप बाम
अपने चेहरे के लिए सही नोज रिंग चुनें और दिखें परफेक्ट!
पूजा में रखे नारियल को खाना चाहिए या नहीं? जानें क्या है सच
रात के खाने में खाएं ये 7 व्यंजन, गैस से मिलेगी छुट्टी!