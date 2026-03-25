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दिल से लेकर दिमाग तक रहता है स्वस्थ, जानें बादाम के फायदे
Sanskritij-jaipuria
Mar 25, 2026
Mar 25, 2026
Sanskritij-jaipuria
बादाम हमारे शरीर के लिए काफी अच्छा माना जाता है.
अगर इसे भिगोकर खाया जाए तो इसके पोषक तत्व शरीर को काफी मिलते है.
भिगोए हुए बादाम को पचाना आसान होता है. इसमें विटामिन A पाया जाता है.
इसका सेवन करने से शरीर को अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है.
साथ ही इसे खाने से दिमाग तेज होता है.
दिल की सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है.
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