घर की सजावट के लिए लोग मनी प्लांट और बैम्बू प्लांट लगाते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में स्नेक प्लांट को भी शुभ माना गया है. मान्यता है कि यह पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक बन सकता है.