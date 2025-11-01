Inkhabar Hindi News
Nov 01, 2025
Chhaya-sharma

बिगड़ जाएगी सुख-शांति, अगर लगा लिया घर में ये पौधा

कुछ पेड़ पौधे होते हैं, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, जिन्हें लगाने से घर की सुख-शांति बिगड़ जाती है.

जिसमें से एक है स्नेक प्लांट (Snake Plant) कई लोग इसे डेकोरेशन और ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए लगाते हैं

ये पोधा दिखने में बेहद खूबसूरत होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह पौधा घर के लिए अशुभ माना जाता है.

इस पौधे को घर के अंदर लगाने से  नकारात्मक बढ़ती है और घर में झगड़े, मानसिक तनाव और असंतुलन होने लगता है.

स्नेक प्लांट की पत्तियां लंबी और नुकीली होती है और वास्तु के अनुसार, किसी भी नुकीले आकार की चीज़ घर में नकारात्मक ऊर्जा खराब करती है.

अगर स्नेक प्लांट को घर के बेडरूम, मंदिर या किचन के पास रखा जाए, तो घर में वास्तु दोष लगता है

अगर आपके घर में पहले से स्नेक प्लांट है और उसे फैकना नहीं चाहते, तो आप  इसे बालकनी या टैरेस के किसी कोने में रख दीजिए

ऐसा करने से स्नेक प्लांट की नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर नहीं आएगी और वास्तु दोष नहीं लगेगा

तुलसी का पौधा,  मनी प्लांट, बांस, जैसे पेड़ पौधे घर में रखने के लिए शुभ मान जाते हैं.

