बिगड़ जाएगी सुख-शांति, अगर लगा लिया घर में ये पौधा

कुछ पेड़ पौधे होते हैं, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, जिन्हें लगाने से घर की सुख-शांति बिगड़ जाती है.