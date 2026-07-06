घर में सांपों की नो-एंट्री! बस लगा लें ये पौधे

गेंदा के फूल और जड़ों में एक तीखी गंध होती है जो सांप और छिपकलियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती. ये गमले में आसानी से उग जाता है और घर के बाहर की सुंदरता बढ़ाता है