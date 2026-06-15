सोते समय पैरों के नीचे क्यों लगाना चाहिए तकिया?

पैरों को हल्का ऊंचा रखने से पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो बेहतर होता है जिससे सूजन, भारीपन और थकान में राहत मिलती है
यह स्थिति पैरों से हृदय की ओर ब्लड फ्लो को सपोर्ट करती है जिससे शरीर को रिलेक्स और पैरों पर प्रैशर कम पड़ता है
पैरों को थोड़ा ऊंचा रखने से शरीर और मन शांत होते हैं जिससे नींद की क्वालिटी अपने आप सुधरने लगती है
ऐसा करने से कमर और निचली पीठ पर कम प्रैशर पड़ता है और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में भी हेल्प मिलती है
आयुर्वेद के अनुसार पैरों के नीचे तकिया रखने से वात दोष शांत होता है जिससे दर्द, ऐंठन और बेचैनी कम होती है
इस पॉश्चर में रातभर सोने से नींद आरामदायक और संतुलित रहती है जिससे शरीर और मन भी स्टेबल रहता है
एड़ी में दर्द, पिंडलियों में जकड़न या नसों में खिंचाव जैसी समस्याओं में आराम मिलता है
इस पॉश्चर में रातभर सोने से नींद आरामदायक और संतुलित रहती है जिससे शरीर और मन भी स्टेबल रहता है
चरक संहिता, अष्टांग हृदयम्, सुश्रुत संहिता में भी पैरों के हल्की ऊंचाई पर रखकर सोने के फायदे गिनाए हैं
यदि पैरों में लगातार सूजन, दर्द या कोई गंभीर समस्या हो तो हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए.