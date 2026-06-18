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कुर्सी पर ज्यादा देर बैठने से हो सकते हैं ये नुकसान
Deepika-pandey
Jun 18, 2026
Jun 18, 2026
Deepika-pandey
मोटापा और वजन बढ़ना
पीठ और रीढ़ की हड्डी में दर्द
मांसपेशियों का कमजोर होना
खराब ब्लड सर्कुलेशन
हृदय रोग का खतरा
डायबिटीज का खतरा
मानसिक स्वास्थ्य पर असर
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कुर्सी पर ज्यादा देर बैठने से हो सकते हैं ये नुकसान
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