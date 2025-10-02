Inkhabar Hindi News
Oct 02, 2025
Preeti-rajput

तीन बच्चों की मां हैं  Rihanna,  बोल्डनेस में किसी से कम नहीं एक्ट्रेस

सिंगर-सॉन्ग राइटर रिहाना ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया है।

बच्चे के जन्म की खबर रिहाना ने अपने इंस्टाग्राम के जरिए दी थी।

तीन बच्चों की मां होने के बाद भी एक्ट्रेस को बोल्डनेस में कोई टक्कर नहीं दे सकता है.

एक्ट्रेस अपने पहले दो बच्चों के साथ कई तस्वीरें भी शेयर कर चुकी हैं।

अपनी आवाज से सबका दिल जीत लेने वाली रिहाना की ये सबसे हॉट तस्वीर है।

इस तस्वीर में रिहाना अपने कातिलाना हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं।

रिहाना के ये तस्वीर काफी हॉट और सेक्सी लग रही है।

