पिता के गुजरने के बाद नीति मोहन का छलका दर्द
मशहूर सिंगर नीति मोहन, कोरियोग्राफर शक्ति मोहन और मुक्ति मोहन के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनके पिता बृज मोहन शर्मा का 72 साल की उम्र में निधन हो गया.
नीति ने सोशल मीडिया पर पिता को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट साझा किया, जिसने उनके चाहने वालों को भी भावुक कर दिया.
नीति मोहन ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि गहरे दुख और भारी दिल के साथ हमें अपने प्यारे पिता बृज मोहन शर्मा के निधन की खबर साझा करनी पड़ रही है.
वह 15.10.2026 को इस दुनिया को अलविदा कह गए. एक प्यारे पति और पिता, एक मार्गदर्शक और हमारे परिवार के स्तंभ.
उनकी बुद्धिमत्ता, दयालुता, मूल्य और बेशर्त प्यार हमेशा हमारे दिलों में रहेगा.
नीति मोहन ने आगे लिखा कि वह अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद, सिखाए हुए सबक और खूबसूरत यादें पूरे जीवन हमारा मार्गदर्श करती रहेंगी.
उनके जाने से एक ऐसा खालीपन छूट गया है, जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका प्यार हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा.
उनकी आत्मा को शांति मिले. हमें आपकी बहुत याद आएगी पापा.