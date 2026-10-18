पिता के गुजरने के बाद नीति मोहन का छलका दर्द

मशहूर सिंगर नीति मोहन, कोरियोग्राफर शक्ति मोहन और मुक्ति मोहन के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनके पिता बृज मोहन शर्मा का 72 साल की उम्र में निधन हो गया.