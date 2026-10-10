तनुश्री के सपोर्ट में उतरीं सिंगर चिन्मयी श्रीपदा

2008 की फिल्मिंग से जुड़े कुछ दावों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक जर्नलिस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर ने भी सेट पर माहौल और तनुश्री की कार पर हुए कथित हमले के बारे में कुछ डिटेल्स कन्फर्म की थीं.