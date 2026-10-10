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तनुश्री के सपोर्ट में उतरीं सिंगर चिन्मयी श्रीपदा
Shristi-s
Oct 10, 2026
Oct 10, 2026
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तनुश्री के सपोर्ट में उतरीं सिंगर चिन्मयी श्रीपदा
नाना पाटेकर की मौत की खबर से पूरा बॉलीवुड सदमे में है, लेकिन एक पुराना विवाद फिर से सामने आ गया है.
एक्टर की मौत के बाद, तनुश्री दत्ता के एक बयान ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी.
उन्होंने नाना पाटेकर के लिए 'ईविल डेड' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें बड़े पैमाने पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा.
अब, सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने खुलकर तनुश्री का बचाव किया है.
सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने X पर एक लंबा पोस्ट शेयर करते हुए तनुश्री के लिए अपना सपोर्ट जताया.
उन्होंने लिखा कि तनुश्री ने 2018 में अपनी बात रखी थी, और राया सरकार ने उनसे पहले 2017 में अपनी बात रखी थी.
चिन्मयी के मुताबिक, तनुश्री एक इवेंट में जाने वाली थीं, जहां उनसे उस आदमी की मौत के बारे में सवाल किए जाने की उम्मीद थी, जिस पर उन्होंने हैरेसमेंट का आरोप लगाया था.
चिन्मयी ने अपनी पोस्ट में कहा कि किसी इंसान की मौत से उसके खिलाफ लगे आरोप या विवाद अपने आप खत्म नहीं हो जाते.
2008 की फिल्मिंग से जुड़े कुछ दावों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक जर्नलिस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर ने भी सेट पर माहौल और तनुश्री की कार पर हुए कथित हमले के बारे में कुछ डिटेल्स कन्फर्म की थीं.
चिन्मयी ने लिखा कि अगर नाना के काम से किसी पर असर पड़ा है, तो उनकी भावनाएं जायज हैं, लेकिन इससे तनुश्री का अनुभव कम नहीं होता.
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