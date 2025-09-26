✕
Sep 26, 2025
Komal-singh
नवरात्रि स्पेशल: हलवा रेसिपी आसान पॉइंट्स
नवरात्रि का त्योहार सिर्फ भक्ति और उत्सव का नहींबल्कि स्वादिष्ट व्रत-खानों का भी है.
तो ये आसान रेसिपी मिनटों में तैयार हो जाएगी. बिना मेहनत के
बनाएं हेल्दी और टेस्टी हलवा.
बेसन या फिर सूजी, घी, चीनी या शुद्ध गुड़, पानी,दूध, इलायची पाउडर और मेवे तैयार रखें.
मोटे तले वाले पैन में हल्का घी डालकर गर्म करें.धीमी आंच पर बेसन या सूजी को सुनहरा होने तक भूनें.
हलवा में घी और सूखी खुशबू महसूस होने तक भूनें, स्वाद बढ़ाने के लिए.गुड़ या चीनी को थोड़ा पानी या दूध में घोलकर हलवे में डालें.
लगातार चलाते हुए हलवा को गाढ़ा होने तक पकाएं.
हलवे में स्वाद और खुशबू के लिए इलायची पाउडर मिलाएं.कटे हुए बादाम, काजू या पिस्ता डालकर हलवे में मिलाएं.
गाढ़ा और चमकदार हलवा बन जाने के बाद गैस बंद करें.
हलवा गर्म-गर्म सर्व करें, व्रत में या नवरात्रि स्
पेशल खाने के लिए परफेक्ट.
