माइग्रेन का दर्द करेगा छूमंतर! ये देसी नुस्खे दिलाएंगे तुरंत राहत

पेन रिलीफ पोटली बनाने के लिए सोंठ, रॉक सॉल्ट, लौंग, अजवाइन, तुलसी की पत्तियां रोस्ट कर सूती कपड़े में बांध लें. फिर इस पोटली को माथे पर प्रेस करें.