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माइग्रेन का दर्द करेगा छूमंतर! ये देसी नुस्खे दिलाएंगे तुरंत राहत
Preeti-rajput
Mar 17, 2026
Mar 17, 2026
Preeti-rajput
माइग्रेन के दर्द से राहत पाने के लिए लेमन वाटर काफी फायदेमंद साबित होता है. इसे बनाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें.
लेमन वाटर
5 मुनक्का लें और इसे पानी में रातभर पानी में भिगोकर रखें, रोजाना सुबह इन्हें खाली पेट चबाकर खा लें.
मुनक्का भी फायदेमंद
पेन रिलीफ पोटली बनाने के लिए सोंठ, रॉक सॉल्ट, लौंग, अजवाइन, तुलसी की पत्तियां रोस्ट कर सूती कपड़े में बांध लें. फिर इस पोटली को माथे पर प्रेस करें.
पेन रिलीफ पोटली
माइग्रेन के दर्द के लिए धनिया की चाय काफी फायदेमंद साबित हो सकती है.धनिया को माइग्रेन के लिए संभावित प्रभावी उपचार माना जा सकता है.
धनिया की चाय
गर्मियों में माइग्रेन के दर्द से राहत पाने के लिए सुबह सबसे पहले रात भर पानी में भिगोई 10-15 किशमिश खाएं. जो आपको सिरदर्द से राहत दिला सकती है.
भीगी हुई किशमिश
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