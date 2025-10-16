✕
Oct 16, 2025
Komal-singh
घर पर बनाएं सुपर टेस्टी चने की चटनी, हर खाने के साथ परफेक्ट!
चने की चटनी एक स्वादिष्ट और हेल्दी ऑप्शन है जो खाने में चार चाँद लगा देती है.
इसे चावल, दाल या स्नैक्स के साथ खाया जा सकता है.
यह जल्दी बनने वाली, स्वाद में तीखी और पौष्टिक चटनी आपके खाने का स्वाद बढ़ा देती है. तो चलिए जानते है आखिर इस चटनी को हम घर पर कैसे बना सकते है.
सबसे पहले आप चने को हल्का सा भून लें, ताकि उनका स्वाद और खुशबू बढ़ जाए.
फिर एक मासाला तैयार करें जिसमें हरी मिर्च, अदरक और जीरा को छोटे टुकड़ों में काटें.
भुने चने, हरी मिर्च, अदरक और जीरा मिक्सर में डालें.
थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर अच्छे से पीस लें.चटनी में स्वादानुसार नमक डालें और अच्छे से मिक्स करें.
अंत में नींबू का रस डालकर चटनी को हल्का ताजा और खट्टा स्वाद दें.ताजा धनिया पत्ती डालकर चटनी को गार्निश करें.
