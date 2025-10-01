Inkhabar Hindi News
Oct 01, 2025
Anshika-thakur

जाने 1अक्टूबर 2025 को चादीं की कीमत आपके शहर में क्या है 

चादीं की कीमत में इन दिनो लगातार उतार-चड़ाव आ रहा है

आइए जानते है आपके शहर में चादीं का भाव

दिल्ली में चादीं की कीमत 1,51,000 रुपये प्रति किलो है.

मुंबई में चादीं की कीमत 1,51,000 रुपये प्रति किलो है.

बेंगलुरु में चादीं की कीमत 1,51,000 रुपये प्रति किलो है.

कोलकाता में चादीं की कीमत 1,51,000 रुपये प्रति किलो है.

नोएड़ा  में चादीं की कीमत 1,51,000 रुपये प्रति किलो है.

चेन्नई में में चादीं की कीमत 1,60,000 रुपये प्रति किलो है.

लखनऊ में चादीं की कीमत 1,51,000 रुपये प्रति किलो है.

