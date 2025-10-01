✕
Oct 01, 2025
Anshika-thakur
जाने 1अक्टूबर 2025 को चादीं की कीमत आपके शहर में क्या है
चादीं की कीमत में इन दिनो लगातार उतार-चड़ाव आ रहा है
आइए जानते है आपके शहर में चादीं का भाव
दिल्ली में चादीं की कीमत 1,51,000 रुपये प्रति किलो है.
मुंबई में चादीं की कीमत 1,51,000 रुपये प्रति किलो है.
बेंगलुरु में चादीं की कीमत 1,51,000 रुपये प्रति किलो है.
कोलकाता में चादीं की कीमत 1,51,000 रुपये प्रति किलो है.
नोएड़ा में चादीं की कीमत 1,51,000 रुपये प्रति किलो है.
चेन्नई में में चादीं की कीमत 1,60,000 रुपये प्रति किलो है.
लखनऊ में चादीं की कीमत 1,51,000 रुपये प्रति किलो है.
Read More
जेनिफर विंगेट ने अपने ही पति को सबके सामने जड़ दिया था तमाचा, कानों में बज गई थी ‘सीटी’
कोरियन ड्रामा का मज़ा अब Netflix पर – इन सीरीज़ को न करें मिस
सर्दियों में ताकत बढ़ाए मेथी लड्डू, जानें आसान तरीका
इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से पहले बंद कर लें रूम