Oct 06, 2025
Anshika-thakur
जाने 6अक्टूबर 2025 को चादीं की कीमत क्या है आपके शहर में
चादीं की कीमत में इन दिनो लगातार उतार-चढ़ाव आ रहा है.
आइए जानते है आपके शहर में चादीं का भाव
भारत में 1 ग्राम चादीं की कीमत 156 रुपये है.
दिल्ली में चादीं की कीमत 1,56,000 रुपये प्रति किलो है.
मुंबई में चादीं की कीमत 1,56,000 रुपये प्रति किलो है.
चेन्नई में में चादीं की कीमत 1,66,000 रुपये प्रति किलो है.
बेंगलुरु में चादीं की कीमत 1,56,000 रुपये प्रति किलो है.
नोएड़ा में चादीं की कीमत 1,56,000 रुपये प्रति किलो है.
कोलकाता में चादीं की कीमत 1,56,000 रुपये प्रति किलो है.
