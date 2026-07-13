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ज्यादा खरबूजे के बीज खाने के नुकसान
Jul 13, 2026
Kunal-mishra
पाचन समस्या इससे आपको पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं.
किडनी की समस्या ऐसे में आपको किडनी की समस्या हो सकती है.
वजन बढ़ना ऐसे में आपका वजन बढ़ सकता है.
एलर्जी ऐसे में आपको एलर्जी की समस्या हो सकती है.
गले में खराश इसे ज्यादा खाने से आपको गले में खराश हो सकती है.
स्किन की समस्या ऐसे में आपको स्किन की समस्या हो सकती है.
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