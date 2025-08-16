जाने क्या है, बरसात में ज्यादा बाल धोने के नुकसान

बरसात में अक्सर बालों के ड्राई तथा बेजान होने की समस्या सामने आती है, और इस मौसम में बालों की देखभाल करना बेहद जरुरु हो जाता है. लेकिन आपको बरसात के मौसम में हफ्ते में दो बार से बाल नहीं धोने चाहिए क्यूंकि इससे बाल खराब होने लगते हैं, चलिए जानते हैं क्या हैं इसके नुकसान-
ड्राई हेयर्स
अगर आप मानसून में एक हफ्ते में दो बार से ज्यादा बाल धोते हैं तो बालों का नेचुरल आयल ख़त्म होने लगता है जिस वजह से वह बेजान तथा रूखे दिखने लगते हैं.
हेयर फॉल
बालों को ज्यादा धोने से उनकी जड़ें कमजोर होने लगती हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल समस्या काफी बढ़ जाती है.
डैंड्रफ की समस्या
बरसात में बालों को ज्यादा धोने से डैंड्रफ की समस्या होने लगती है. इसी के साथ स्कैल्प भी रफ़ तथा कमजोर लगते हैं.
फंगस जैसी समस्य
यदि आप हफ्ते में 2 से 3 बार से ज्यादा बाल धोते हैं तो सर में फंगस लगने का खतरा बढ़ जाता है, जो बालों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है.
बालों की लम्बाई में कमी
क्यूंकि ज्यादा बाल धोने से उनकी जड़ें कमजोर होने लगती हैं, इस कारण बालों की लम्बाई में भी कमी आती है.