मजे-मजे से खा रहे है मैगी, नुकसान सुन दंग रह जाएंगे आप

बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी नाश्ते या स्नैक्स के तौर पर मैगी खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग इसे सादा खाते हैं तो कुछ इसे सब्ज़ियों के साथ खाते हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, मैगी में कार्बोहाइड्रेट, चीनी आदि होती है। ऐसे में इसकी पौष्टिकता शून्य हो जाती है।

आइए आपको बताते हैं कि रोज़ाना मैगी खाने से शरीर को क्या नुकसान हो सकते हैं। खासकर बच्चों को मैगी देने से बचें।

मैगी में मौजूद नमक की अधिक मात्रा पेट की चर्बी बढ़ाती है। इससे आपका वज़न बढ़ेगा और आपका पेट भी निकलेगा।

मैगी में मौजूद चीनी टाइप 2 डायबिटीज़ के खतरे को बढ़ाती है। अगर पिता इसे रोज़ाना खाते हैं, तो ऐसा हो सकता है।

मैगी में सोडियम होता है। जिससे हार्ट स्ट्रोक, हाई बीपी, फैटी लिवर जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

रोज़ाना मैगी खाने से पेट दर्द, दस्त, पाचन तंत्र खराब होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसमें केवल मैदा और तेल होता है, जो आसानी से पचता नहीं है।