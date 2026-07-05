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कच्चा खाना खाने के नुकसान
Kunal-mishra
Jul 05, 2026
Jul 05, 2026
Kunal-mishra
कच्चा खाना खाने के नुकसान
त्वचा की समस्या ज्यादा सोने से कई बार त्वचा की समस्या भी हो सकती है.
वजन बढ़ना इससे आपका वजन ज्यादा बढ़ सकता है.
हार्मोनल इंबैलेंस इससे आपको कई बार हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है.
एलर्जी इससे कई बार आपको एलर्जी भी हो सकती है.
सिरदर्द ज्यादा नींद लेने से आपका सिरदर्द हो सकता है.
पेट की समस्या इससे आपको पेट की समस्या हो सकती है.
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