गुड़ खाने के 5 बड़े नुकसान

गुड़ में कैलोरी की मात्रा अधिक होने के कारण, इसके अधिक सेवन से वज़न बढ़ सकता है।

गुड़ का अधिक सेवन शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ा सकता है जिससे मधुमेह हो सकता है।

गुड़ खाने से एलर्जी या खाद्य एलर्जी भी हो सकती है, जैसे खुजली या चकत्ते।

गुड़ का अधिक सेवन गैस, पेट फूलना जैसी पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है।

गुड़ का अधिक सेवन दांतों की सड़न और कैविटी जैसी दंत समस्याओं का कारण बन सकता है।

गुड़ में मौजूद फ्रुक्टोज़ लिवर पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है जिससे फैटी लिवर हो सकता है।

संतुलित मात्रा में गुड़ का सेवन स्वास्थ्यवर्धक होता है, इसलिए इसका सेवन सोच-समझकर करें।