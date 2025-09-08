इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

घी भारतीय रसोई और आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन कुछ स्थितियों में यह हानिकारक भी हो सकता है।

घी में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है जिससे वज़न बढ़ सकता है।

घी का अधिक सेवन रक्त शर्करा को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सावधान रहें।

उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों को घी का सेवन कम करना चाहिए।

पित्त की समस्या वाले रोगियों को घी का सेवन सावधानी से करना चाहिए।

पाचन तंत्र कमज़ोर होने पर घी का सेवन पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकता है।