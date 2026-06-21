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ज्यादा कद्दू के बीज खाने के नुकसान
Kunal-mishra
Jun 21, 2026
Jun 21, 2026
Kunal-mishra
ज्यादा कद्दू के बीज खाने के नुकसान
वजन बढ़ना ज्यादा कद्दू के बीज खाने से वजन बढ़ सकता है.
कब्ज इससे आपको कब्ज हो सकती है.
किडनी में पथरी ऐसे में कई बार किडनी में पथरी हो सकती है.
हाई बीपी ऐसे में आपको हाई बीपी हो सकता है.
खुजली ज्यादा खाने से आपको खुजली हो सकती है.
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ज्यादा कद्दू के बीज खाने के नुकसान
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